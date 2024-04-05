İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


05 Nisan 2024 14:42
Ve perde

Ve perde

Şu cümlelerle başladı hayatımın heyecanı

Renk geldi tat koku geldi kalbimin heyecanı;

Yarabbi Yapmış olduğum bütün günahlardan ben pişmanım keşke yapmasaydım inşaaallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim Sultan Seyyid Saki Hazretleri kendime şeyh kabul ettim. (Amin)

Buydu hayatımın ahdi sözleşmesi biatı

Ömrüm biter mi gerek varmı başka mürşit biatı

Barış Sağlam

Çok Yazılan Konular

İzlemeye Değer Film ÖnerileriBaşlar mı sözüne sohbetçiŞu An Ne Dinliyorsunuz?

Sözlük

yıldız tozu 1 çorba 1 Çanakkale domatesi 1 güne bir söz bırak 2 dengeyi bozduğumuz her noktada bedel öderiz 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 yapı market 2 insanlık halleri 2 çorak 4 2024 unutulmaz nisan 2

Son Haberler

Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldüMEB, öğrenciler için 'Ara Tatil Etkinlik Kitabı' hazırladıMİT, PKK/KCK sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri