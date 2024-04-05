Akademik Atama Hukuksuzlukları

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2024 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleriYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuTez Savunmasında Ret KararıVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiAkademik Teşvik SoruMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri