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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Nisan 2024 16:25
Akademik Atama Hukuksuzlukları

Üniversitenin yaptigi hukuksuzluklara ragmen mahkemeyi kazandigim halde atamam yapilmadi. Hukuksuzca baskasi alinmak istendi

Tekrar mahkeme actim yine kazandim halen atamam gerceklesmedi.

Hukuksuzluk yapanlar hakkinda savciliga suc duyurusunda bulundum. Savcilik direkt sorusturamiyormus, durumu universiteye bildirip islem izni istendi ama universite yanlisina yanlis demedi. Savciligin universiteye degilde YÖK'e bildirmesi gerekmezmiydi? Ayni durumlari yasayan varmi? Goz gore gore hakkim elimden aliniyor

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