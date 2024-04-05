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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Nisan 2024 16:39
Malulen emekli birisi memurluğa atanması engel midir?

Malulen emekli oldum. maaşım öbür ay bağlanacak. ben şimdi ekpss ye hazırlanıyorum. malulen emekli olmak memurluğa atanmama engel olur mu ? bilgilendirirseniz çok sevinirim.

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