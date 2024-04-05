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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Nisan 2024 16:59
4001 ,AKP ve Bakanlarının kabusu olacak

1300 kadar İçişleri Bakanı kadro açtı.

Bunun 0 ı 4001 nitelik kodundan.

Yanlış gormediysem 276 kişi iibf mezunu alınmış.

Puanları daha ne kadar düşük seyredebilir diyorum her seferinde daha da fazla alım yapıyor iibf.

Üstelik en çok ağlayanlar da onlar.

Lisans 4001 den 10 senede 1 kez 4200 kişi almış ve bu kadar çok dert edildi.

Lisanstan 2 bakanlık dışında hiçbir bakanlık kadro açmadı.Açıktan alim Universiteler de varsa yoksa İibf.Ne yapsın bu kadar mezun.Geri dönüp açıktan üni mi bitirsin.Hayır tanıdığın iibf den atanan birçok mezun da hükümet karşıtı hesaplarda seçime kadar full malum partiye sövdü saydılar tw. uzerinden.Cumhurbaşkanlığı artık duruma el atmalı ve iibf alımları yerine 4001 den kadro açmalı.

Yoksa ilk seçim yaklaşık 1.2 milyon lisans mezunu AKP yi tarihin çöplüğüne götürür


Mehmet-şeker
Genel Müdür
05 Nisan 2024 17:31

Meb atamasına diplomanız mı yetişmedi

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