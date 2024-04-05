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Editörler : supporters.


05 Nisan 2024 17:03

CHP'nin 1.Parti Çıkması Sizce Ne Anlama Geliyor ?
31 Martta AKP'nin hezimet yaşaması ve CHP'nin tarihi zafer elde etmesi sizce ne anlama geliyor.

Bu ankete 1 saat 23 dakikada, 0 kişi oy kullandı

31 Martta AKP'nin hezimet yaşaması ve CHP'nin tarihi zafer elde etmesi sizce ne anlama geliyor.

beurak0000
Aday Memur
05 Nisan 2024 17:10
hicbir anlama gelmiyor akp secmeni sandiga gitmedi ekonomi kotu biraz toparlanirsa rte her tarafi alir muhalefetin daha cok calismasi lazim cizgisini bozmadan

Bozkurtbakışlı
Memur
05 Nisan 2024 17:58
Bu bir uyarı atışıydı! İster sesimize kulak verirsiniz! isterseniz gidersiniz dedi millet.
Toplam 2 mesaj

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