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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Nisan 2024 17:35
Uzman öğretmenlik sonrası kademe

Her yıl 2 Nisanda kademe alıyorum. Bu yıl için müdür yardımcısına hatırlatmada bulundum, ancak kendisi Aralık 2023te uzman öğretmen olup kademe ilerlediğim için Nisan 2024te ilerleme olmayacağını söyledi. Toplu sözleşme derece ilerleme, disiplin cezası bulunmaması kademe ilerleme gibi ilerlemelerde de yine nisan ayındaki rutin kademem ilerledi. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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