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Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Nisan 2024 17:56
Türk ceza kanunu, "Fail ile mağdur aynı kişi olamaz." demiş.

Türk ceza kanunu,

?Fail ile mağdur aynı kişi olamaz.? demiş.

Neşet Ertaş ise,

?Kendim ettim, kendim buldum? demiş.

Biz Neşet Ertaş?a inanıyoruz. Çünkü bizim için Neşet Baba?nın söyledikleri kanun hükmündedir?

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