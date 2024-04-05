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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 17:58
İstifa edip sözleşmeli memurluğa geçmek

polislikten istifa edip , sözleşmeli düz memurluğa geçmek mantıklı mı sizce

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