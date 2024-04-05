İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 18:13
Egm Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin puanı

Merhabalar. Ankara EGM YDK'na disiplin puanlarının dolması neticesinde çağrılan bir memurun durumu sizce ne olur?


Never give up 21
Aday Memur
06 Nisan 2024 00:34

İhraç olacağı kendisine söylenir


Halkadami89
Memur
06 Nisan 2024 00:36
Olmayacaksa?
Never give up 21, 3 saat önce

İhraç olacağı kendisine söylenir


xLmx
Şef
06 Nisan 2024 02:39
puan dolarsa ihraç olur
Halkadami89, 3 saat önce
Olmayacaksa?
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olanŞarjörünü kaybetmek2024 genel atama dönemiİdare mahkemesi iade kararıMaaşlar pazartesi hesaptaHangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınızTaksirle yaralamaya sebep olmakPolis olmak isteyen gençlere tavsiyem27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüdür inisiyatifiyle gözlem amaçlı hastaneye yatış

Sözlük

Bugün olanlar 4 20 cm'yi yutan kadın 6 heves 2 mosasaurus 1 güne bir fıkra bırak 1 örtü yangını 1 heder 1 sardunya 1 yerel saat 1 yapı market 2

Son Haberler

Eczacıbaşı Grubu, plaza dili 'uydurukça'ya savaş açtı6 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandıKredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildiBazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname YayımlandıCumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri