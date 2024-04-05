Ek ödeme yönetmeliği

Sağlık bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde bulunan madde 5 in 1 bendinin c fıkrasında belirtilen:

Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5?ini geçmemek kaydıyla bağlı bulunduğu ilgili yöneticinin gerekçeli teklifinin yazılı olarak belgelenmesi ve başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20?sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde 6 ayı geçemez.

Maddesine dayanarak fazla çalıştığım için amirlerden bunu talep edebilir miyim? Para için değil farkı 250 tl falan ama sırf kanun bilmez nizam bilmez olduğumuzu sanıp bizi hor gördükleri için özlük dosyama eklettirmek istiyorum tıbbi sekreter için mümkün müdür?