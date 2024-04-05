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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Nisan 2024 22:16
Tarım bakanlığı uets tebligat göreve başlama

Arkadaşlar tarım bakanlığı postacıyla mı tebligat veriyor yoksa uets ile mi daha önce atanan var mı


Mehmet Ali kaya 23
05 Nisan 2024 22:54
hem ETS den hemde kurum ariyor
Toplam 1 mesaj

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