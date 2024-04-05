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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Nisan 2024 22:21
Gönüllü 3. şark yapmak için verilen dilekçenin akibeti ne olur?

Merhaba gönüllü şark için dilekçe vermiştim, batıdaki görevim tam bitmedi 2 şark yapmıştım. cevaben genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyor. Kabul olma ihtimali nedir bilgi verecek emsal olan var mı ?


tastase
Aday Memur
05 Nisan 2024 22:57
tercih ettiğin yer tercih edilmeyip kadro açığı kaldıysa belki olur. %5 ihtimal falan
Toplam 1 mesaj

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