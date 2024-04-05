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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2024 22:21
Psikolog (Devlet ve EAH çalışan)

Merhaba arkadaşlar,

Psikoloji mezunuyum; bir aksilik olmazsa kpss de en az 88 puan puan almayı hedefliyorum.

Mesleki gelişim, mesleki uygulama bakımından Eğitim Araştırma Hastaneleri mi yoksa Devlet Hastaneleri mi tercih edilmelidir? Bu konuda nam salmış kurumlar var mı acaba? Çocuk-Ergen Psikayatri Kliniğinin olduğu bir EAH hastanesini tercih etmek ileride özel olarak çocuk-ergen-aile çalışmayı daha verimli kılabilir mi? Ve çalışma süresince Klinik Psikoloji YL yapmak mümkün oluyor mu? Cevaplarınıza ve tavsiyelerinze açığım. Teşekkürler.

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