TSK'dan disiplinsizlikten ihraç olma hak.bilgi.

merhaba arkadaşlar TSK'dan disiplinsizkten arkadaşım ihraç oldu sizce bidaha kamuda memur olarak veya işçi olarak çalışabilir mi kimileri disiplinsizlikten atılma engel değil çalışır diyor kimileri çalışamaz memur olamazsa ise işçi olabilir mi lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplasın.

merhaba arkadaşlar TSK'dan disiplinsizkten arkadaşım ihraç oldu sizce bidaha kamuda memur olarak veya işçi olarak çalışabilir mi kimileri disiplinsizlikten atılma engel değil çalışır diyor kimileri çalışamaz memur olamazsa ise işçi olabilir mi lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplasın.