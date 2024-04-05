İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Nisan 2024 22:26
TSK'dan disiplinsizlikten ihraç olma hak.bilgi.
merhaba arkadaşlar TSK'dan disiplinsizkten arkadaşım ihraç oldu sizce bidaha kamuda memur olarak veya işçi olarak çalışabilir mi kimileri disiplinsizlikten atılma engel değil çalışır diyor kimileri çalışamaz memur olamazsa ise işçi olabilir mi lütfen konuya hakim arkadaşlar cevaplasın.

ByAstsubay
Memur
05 Nisan 2024 22:55
Hangi suçtan ihraç edildiğine bağlı

ahmet1231
05 Nisan 2024 22:55
disiplinsizlkten edildi.
ByAstsubay, 8 dk. önce
Hangi suçtan ihraç edildiğine bağlı

ahmet1231
05 Nisan 2024 22:57
Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmekten
ByAstsubay, 8 dk. önce
Hangi suçtan ihraç edildiğine bağlı

ByAstsubay
Memur
05 Nisan 2024 22:58
Engel değil hocam ,
ahmet1231, 8 dk. önce
disiplinsizlkten edildi.

ahmet1231
05 Nisan 2024 23:00
kesin bilgi mıdır peki örnek var mı çevrenizde konuyla başka kuruma memur veya işci olan
ByAstsubay, 5 dk. önce
Engel değil hocam ,

ByAstsubay
Memur
05 Nisan 2024 23:01
Evet hocam baya var , memurluk şartları bellidir ihraç olsa bile neden olduğu önemlidir arkadaşınız memurluğa engel bir şekilde teşkilattan ihraç edilmemiş ,
ahmet1231, 3 dk. önce
kesin bilgi mıdır peki örnek var mı çevrenizde konuyla başka kuruma memur veya işci olan
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Otel Kayıtları Astsubaylığa Engel Mi?TSK'dan disiplinsizlikten ihraç olma hak.bilgi.Bayramdan önce maaş yatacak mı?Değerli komutanlarımLojman gurultu sorunuPolislikten TSK Muvazzaf Subaylığa geçişJSGA Dan ayrılma sonrası memuriyetYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personelikomando olamaz raporu hk.yan ödeme

Sözlük

heder 1 otobüste yer vermemek için uyuma numarası yapmak 5 lekler 1 sosyal yardım 1 sistematik işkence 3 yılmaz vural 1 tayvan depremi 1 örtü yangını 1 üç tane gezegen sayar mısınız 1 yıldız tozu 1

Son Haberler

Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğizŞanlıurfa'da 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajıKahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıİliç'teki maden sahasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri