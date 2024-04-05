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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Nisan 2024 22:40
EKPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA-TERCİH HK.
Merhabalar, 2022'de EKPSS ortaöğretime girdim. 90+ puanım var. Üniversite okumaktayım. Belediyede çalışmak istiyorum. Fakat senede bir yapılan tercihlerde belediye kadro açmıyor. Normal memur olarak nasıl çalışabilirim? Belediyeye iş başvurusunda bulunabilir miyim? Ortaöğretim'den memur olununca ne iş yapılıyor? İşitme kategorisinden girdim, bana verilecek görevler neler olur? Teşekkürler

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