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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Nisan 2024 22:57
Sds ödenmesi
belediyede kadrosunda olup genel bütçeli bir kamu kurumuna geçici olarak görevlendirilen personele sds ödemesi yazılmaması mümkün mü ? kanunda böyle birşey var mı ? haklarını kendi kurumundan alması gerekmez mi ?

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