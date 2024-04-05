Sds ödenmesi

belediyede kadrosunda olup genel bütçeli bir kamu kurumuna geçici olarak görevlendirilen personele sds ödemesi yazılmaması mümkün mü ? kanunda böyle birşey var mı ? haklarını kendi kurumundan alması gerekmez mi ?

belediyede kadrosunda olup genel bütçeli bir kamu kurumuna geçici olarak görevlendirilen personele sds ödemesi yazılmaması mümkün mü ? kanunda böyle birşey var mı ? haklarını kendi kurumundan alması gerekmez mi ?