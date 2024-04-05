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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Nisan 2024 23:05
raporumda çalışır çalışmaz ibaresi yok sıkıntı olur mu ?

merhabalar;

raporumda çalışır yada çalışmaz ibaresi yok. 64 engelli oranım 60 iş gücü kaybım var. 60 iş gücü kaybı malul sayılıyor. aynı zamanda maulen emekliyim. kamuya atanmam da sıkıntı yaratır mı bilgisi olan varmı. benim ortapedik rahatsızlığım yok. böbrek kanseriyim oda yakın zamanda sorun yaratacak bir durumda değil. yani kurula gidip tekrar çalışır ibaresi ekletme yada tekrar rapor alsam çalışır durumu ekletebilir miyim.

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