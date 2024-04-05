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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Nisan 2024 23:05
2024/5 ATAMA SMS GELMEYENLER !

Öncelikle Hayırlı Kandiller arkadaslar,

2024/5 ataması sms almayanlar bu baslık altında toplanıp birbirine bilgi aktarımında bulunabilir güncel gelişme olursa aktarırız


Hulyaaa1634
Aday Memur
05 Nisan 2024 23:32

Kadrolu hemsire olup atanan ckys düşen var mi


gokce3934
05 Nisan 2024 23:39

Bana da hala SMS gelmedi. Haseki Hastanesine atandım. Burdan birisi de Hasekiye atanmış SMS gelmiş.


laborantadana
05 Nisan 2024 23:42
SMS gelmeyen Arkadaşlar adli sicil probleminiz var mı

HemşireBey34
05 Nisan 2024 23:49

7433 lü arkadaslardan düsen olmuş

Hulyaaa1634, 1 saat önce

Kadrolu hemsire olup atanan ckys düşen var mi


Köylü05
05 Nisan 2024 23:56

Ckys ye girdigim zaman yeni kimlik bilgilerine ulaşılamadı yazıyor. Sms de gelmedi


HemşireBey34
05 Nisan 2024 23:58

evet suan ckysde zannedıyorum bır guncelleme var dün sadece ad soyad goruluyordu suan onlarda gorunmuyor.

Köylü05, 39 dk. önce

Ckys ye girdigim zaman yeni kimlik bilgilerine ulaşılamadı yazıyor. Sms de gelmedi


Fenerbahçe42
06 Nisan 2024 00:00

Arkadaşlar selam taşra destek hizmetleri şoför olarak atanmıştım..bana SMS gelmedi ama e-devlet şifresi ile ekipte ismim görünüyor çkys sisteminde görünmüyor henüz.

Bir de biz işe başlangıç maaş bilgilerimizi nasıl öğreneceğiz? Konu hakkında bilgisi olan var mıdır ? Yazabilirler mi?


HemşireBey34
06 Nisan 2024 00:07

ekipte veya çkysde isminin görülüyor olması anlam ifade etmiyor suan bugun ıtıbarıyle sms gelenlerı kesin düştü kabul edıyoruz sms gelmeyenler henüz belli degıl ckys sistemi düzelirse orda düşüp düşmediğimiz net belli olacak

Fenerbahçe42, 35 dk. önce

Arkadaşlar selam taşra destek hizmetleri şoför olarak atanmıştım..bana SMS gelmedi ama e-devlet şifresi ile ekipte ismim görünüyor çkys sisteminde görünmüyor henüz.

Bir de biz işe başlangıç maaş bilgilerimizi nasıl öğreneceğiz? Konu hakkında bilgisi olan var mıdır ? Yazabilirler mi?


kykdr
Aday Memur
06 Nisan 2024 00:10
geçen sene kadroya geçip mesaj gelen arkadaşlar var

Köylü05
06 Nisan 2024 00:10

Sms şimdiden sonrada gelebilir mi. Yanı tatil flan giriyorya araya bilginiz varmı

HemşireBey34, 28 dk. önce

ekipte veya çkysde isminin görülüyor olması anlam ifade etmiyor suan bugun ıtıbarıyle sms gelenlerı kesin düştü kabul edıyoruz sms gelmeyenler henüz belli degıl ckys sistemi düzelirse orda düşüp düşmediğimiz net belli olacak


HemşireBey34
06 Nisan 2024 00:11

17 nısana kadar dusmeler olabılrmıs hala eger 17 nısandan once dusersek 17 nısan 2 mayıs arasındakı evrak surecıne tabiyiz ama gecerse bu sureyı dıger duyuruyu bekleyecegız.

Köylü05, 25 dk. önce

Sms şimdiden sonrada gelebilir mi. Yanı tatil flan giriyorya araya bilginiz varmı


lablab02
Aday Memur
06 Nisan 2024 00:31
ekip portala giriş yapmamız düştüğümüz anlamına gelirmi
Toplam 12 mesaj

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