Proje okullar,panik olmayın

Değerli Birim Amirlerimiz, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu kapsamında yönetici görevlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Proje okullarının sayısı, türü ya da kapsamı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, görevlendirilmesi yapılmayan kurumların da proje okulu durumu devam etmektedir. Proje okulunda görev yapmakta iken 4 ve 8 yılını dolduran eğitim kurumları yöneticileri, yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuru yapmış ise kurum tercihinde de bulunabilir. (Bugün 24:00 başvuru ekranları kapanacaktır.) Proje okuluna görevlendirilen ve iptali için müracaat yapmayanların yeniden yönetici değerlendirme kapsamında başvuruları onaylanmayacaktır. Bu kapsamda proje okullarına yönetici görevlendirmeleri yapılmayan kurumlar için Valiliklerce geçici görevlendirme yapılmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler sonucu görevlendirme iptalleri yapılmıştır. İptali yapılan yöneticilerin görev yerleri yeniden görevlendirme kapsamında tercihe açılmış ise yapılan tercihlerden tercih iptali yapılma şeklinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tercih iptali yapılması gereken başvuru kayıtları yarin gönderilecektir. Hayırlı akşamlar. Hayırlı kandiller Saygılarımla

Değerli Birim Amirlerimiz, 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu kapsamında yönetici görevlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Proje okullarının sayısı, türü ya da kapsamı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, görevlendirilmesi yapılmayan kurumların da proje okulu durumu devam etmektedir. Proje okulunda görev yapmakta iken 4 ve 8 yılını dolduran eğitim kurumları yöneticileri, yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuru yapmış ise kurum tercihinde de bulunabilir. (Bugün 24:00 başvuru ekranları kapanacaktır.) Proje okuluna görevlendirilen ve iptali için müracaat yapmayanların yeniden yönetici değerlendirme kapsamında başvuruları onaylanmayacaktır. Bu kapsamda proje okullarına yönetici görevlendirmeleri yapılmayan kurumlar için Valiliklerce geçici görevlendirme yapılmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler sonucu görevlendirme iptalleri yapılmıştır. İptali yapılan yöneticilerin görev yerleri yeniden görevlendirme kapsamında tercihe açılmış ise yapılan tercihlerden tercih iptali yapılma şeklinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tercih iptali yapılması gereken başvuru kayıtları yarin gönderilecektir. Hayırlı akşamlar. Hayırlı kandiller Saygılarımla