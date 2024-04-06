iller arası tayin

Deprem sonrası tayin hakkı ile yer değişikliği yaptım . Ne zaman il dışı tayin isteyebilirim? Normalde çalışma şartı 2 yıl ama deprem tayinlerinde 1 yıl diyen var . Bilgisi olan var mı acaba ?

Deprem sonrası tayin hakkı ile yer değişikliği yaptım . Ne zaman il dışı tayin isteyebilirim? Normalde çalışma şartı 2 yıl ama deprem tayinlerinde 1 yıl diyen var . Bilgisi olan var mı acaba ?