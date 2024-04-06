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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2024 00:24
iller arası tayin
Deprem sonrası tayin hakkı ile yer değişikliği yaptım . Ne zaman il dışı tayin isteyebilirim? Normalde çalışma şartı 2 yıl ama deprem tayinlerinde 1 yıl diyen var . Bilgisi olan var mı acaba ?

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