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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Nisan 2024 01:19
Tehdit ve hakaretten uzlaşılan kyok takipsizlik verilen soruşturma

Memuriyete engel mi böyle olup atanan var mı

4 5 yer olumlu geldi tarım bakanlığınında olumlu gelmesini istiyorum

Bir sorun olsa arşiv araştırması uzun sürerdi demi hemen bitmiş arşiv araştırmam

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