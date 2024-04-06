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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Nisan 2024 01:38
Sağlık bakanlığı bile 30 bin alım işe başladı tarımdan sonra evrak verdikleri halde

Dostlar bu başlık altında 4 martta evrak teslim eden var mı yazabilir mi

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