Doğu tercih istatistliği

Arkadaşlar hepinize iyi geceler . her sene olan tercih sonrası kim hangi ili kaçıncı sıraya ne çoklukla yazdı diye istatistlık çıkıyordu , geçen sene depremden ötürü açıklanmayacak dendi fakat farklı iller de doğu olarak verildiği için tercih yapanlar değiştirebildi . bu sene istatistik gelir mi sizce ?

Arkadaşlar hepinize iyi geceler . her sene olan tercih sonrası kim hangi ili kaçıncı sıraya ne çoklukla yazdı diye istatistlık çıkıyordu , geçen sene depremden ötürü açıklanmayacak dendi fakat farklı iller de doğu olarak verildiği için tercih yapanlar değiştirebildi . bu sene istatistik gelir mi sizce ?