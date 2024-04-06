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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 01:45
Doğu tercih istatistliği
Arkadaşlar hepinize iyi geceler . her sene olan tercih sonrası kim hangi ili kaçıncı sıraya ne çoklukla yazdı diye istatistlık çıkıyordu , geçen sene depremden ötürü açıklanmayacak dendi fakat farklı iller de doğu olarak verildiği için tercih yapanlar değiştirebildi . bu sene istatistik gelir mi sizce ?

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