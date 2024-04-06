İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Nisan 2024 04:16
Sınıf öğretmenlerine branş öğretmenliği hakkı tanınmalıdır

Sınıf öğretmenlerine branş öğretmenliği hakkı verilsin


Abıhayat2
Memur
06 Nisan 2024 04:18
neden ki paşam?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bazı Müdürlerin okula her gün geç gelmesiMaaşlar bayramdan once hesaplara geçecek miMüdür Yardımcılığı 601 SkandalıYusuf TekinRehberliği de biz yapacaksak rehberlik öğretmeni ne yapacak?Proje Okullarına Kanunsuz AtamaMeb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakmasıBence rotasyon hazırlığıDoğum Sonrası Heyet RaporuSeçim görevi

Sözlük

yemekteyiz 1 yapı market 2 sosyal yardım 1 eril enerji 1 dakota binası 1 örtü yangını 1 yerel saat 1 geldi bahar ayları,gevşer gönlün yayları 8 güne bir fıkra bırak 1 borcam 2

Son Haberler

Eczacıbaşı Grubu, plaza dili 'uydurukça'ya savaş açtı6 Nisan 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandıKredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildiBazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Kararname YayımlandıCumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri