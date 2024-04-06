Suriye görev gücü kapsamında daha önce görev almış çalışma şartları, görev süresi ve maaş gibi konularda yardımcı olup bilgilendirme yapacak olan arkadaşlar var mı?

Suriye görev gücü kapsamında daha önce görev almış çalışma şartları, görev süresi ve maaş gibi konularda yardımcı olup bilgilendirme yapacak olan arkadaşlar var mı?