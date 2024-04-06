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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 05:34
Suriye görev gücü
Suriye görev gücü kapsamında daha önce görev almış çalışma şartları, görev süresi ve maaş gibi konularda yardımcı olup bilgilendirme yapacak olan arkadaşlar var mı?

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