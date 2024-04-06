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Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Nisan 2024 10:04
Kamu işçi maaşı erken yatar mı ?

malum memurlarinki 15 inde yatacak acaba kamu işçilerin maaşı 14 ünde mi yoksa 8 indemi olur bizide ayni kefeyemi koyacaklar yoksa merak ettim :)


yeşilrussel
Memur
06 Nisan 2024 14:14

Sizin ne ozellelliginiz var tediyeniz yatmadi mi yeni kimseye erken yatmaz


Pinhani02
Aday Memur
06 Nisan 2024 14:47
öğretmenler de memur statusunde onlarinda ek dersleri yatti ona bakarsan mesele bayramdir tediyeye parami diyorsun allah askina borclar var o neyine yetecek insanin
yeşilrussel, Dün

Sizin ne ozellelliginiz var tediyeniz yatmadi mi yeni kimseye erken yatmaz

Toplam 2 mesaj

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Kamu işçi maaşı erken yatar mı ?Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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