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Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Nisan 2024 10:04
KU İŞÇİ MAAŞI ERKEN YATARMİ PEKİ
malum memurlarinki 15 inde yatacak acaba kamu işçilerin maaşı 14 ünde mi yoksa 8 indemi olur bizide ayni kefeyemi koyacaklar yoksa merak ettim :)

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