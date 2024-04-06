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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 11:51
POMEM SAĞLIK 31.DÖNEM

Abilerim , kardeşlerim ben 31.döneme hazırlanıyorum lakin ayağımda üstüne basarken zorlanıyordum ortopedi doktoru 2 tane tanı koydu

Tarsal Tünel Sendromu

Aksesuar Naviku&#776;ler Sendromu

Bunlar pomeme polislige engelmi başına gelipte tedavi sürecinde bilgi tavsiye verecek varmı arkadaşlar


alpturk_64
Şef
06 Nisan 2024 12:33
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180103-1.htm
Toplam 1 mesaj

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