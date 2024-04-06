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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2024 11:55
112 - geri hizmette çalışma

112de paramedik olarak çalışıyorum. Sağlık sorunları sebebiyle geri hizmete geçmek istiyorum kkm haricinde nerelerde çalışabilirim ve nasıl başvuru yaparım, sağlık raporu almam gerekiyor biliyorum, sağlık durumunu bildirir rapor yeterli mi?

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