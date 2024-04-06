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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2024 12:35
2023 Kasım istifa sonrası dönüş

Arkadaşlar takip ekip portaldan deniliyor.Zimmet kısmında mı görünecek atandığımızda ? Birde il olarak atanıyoruz hastane olarak değil il olarak mı görünecek atandığımızda fikri olan yazarsa sevinirim.Aylar oldu hiçbir gelişme yok herkes mi bu durumda gelişme yaşayan var mı?

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