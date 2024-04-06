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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 13:43
İhtiyaç kredisi bulamıyorum

herkese iyi günler geciken taksitlerim ve ek hesabta -30 borçluyum kredi notum 800 civarı maaş aldığım banka kredi vermiyor banka borçlarımı kapatmak için kredi çekmek istiyorum ne yapabilirim deneyimli abilerim ne önerirsiniz bana lütfen yardımcı olun


Cfs08700
Aday Memur
06 Nisan 2024 13:48
o puana vermezler maalesef kredi sana önerim ek iş felan yapman
Toplam 1 mesaj

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