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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Nisan 2024 14:03
Adm müdür ve müdür yardımcılığı tayin

Merhaba arkaaşlar adm müdür yardımcılığını asillerden kazanmış bulunmaktayım fakat kafama takılan bir nokta var farklı il yazdığımız takdirde eş durumu tayininden tekrar eski ilime dönebilir miyim? Bulunduğum ilde tek kadro açıldı bu durumda kadro dolu iken gelme şansım olur mu? Eşim özel sektörde çalışıyor farklı ile benle birlikte gelme imkanı yok, bulunduğum ili de benden daha yüksek alıp yazacak arkadaşlar var o nedenle büyük ihtimal olmayacak

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