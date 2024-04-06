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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Nisan 2024 14:57
Maliye Bakanının hükümetle çelişmesi

Artık kamuda sadece emekli olanların yerine alım olacak demişti Mehmet Şimşek.Diğer alımları askıya alacaktı.Ama görüyoruz ki hala ekstra alımlar geliyor.7500 polis,bir sürü orta öğretim,önlisans güvenlik görevlisi alımı...

Hani bütçe kısıtlıydı.Hani sırtınızda küfe vardı.Bu kadar memuru besleyecek paramız varmış.

Demek ki sadece Üniversite mezunları "küfe" oluşturuyormuş.


Agency
Memur
06 Nisan 2024 15:27
Alım için evvela kadro ihdas edilir sonra alım olur. Kurumlar kadro ihdasını önden aldığı için alımlarını yapar. Şimşek ancak yeni ihdaslara karşı koyabilir.

furkan yedek
Şef
06 Nisan 2024 15:34
Mehmet şimşek'in dedikleri 2025 alımlarında olur.
Toplam 2 mesaj

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