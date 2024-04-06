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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Nisan 2024 15:06
ortopedi bilgisi olan???

Abilerim , kardeşlerim ben 31.döneme hazırlanıyorum lakin ayağımda üstüne basarken zorlanıyordum ortopedi doktoru 2 tane tanı koydu

Tarsal Tünel Sendromu

Aksesuar Naviku&#776;ler Sendromu

Bunlar pomeme polislige engelmi başına gelipte tedavi sürecinde bilgi tavsiye verecek varmı arkadaşlar

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