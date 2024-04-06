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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Nisan 2024 15:46
2024 Subay/Astsubay Atamaları

2024 yılı atamaları geçen seneye göre erken açıklanacağı söyleniyor. Bilgisi olan var mı acaba ne zaman açıklanacağına yönelik ?

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