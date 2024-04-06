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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Nisan 2024 15:50
Eş durumu

Mrb ben hemşireyim eşim ise polis. İstanbul'da çalışıyorum. Eş durumundan tayin isteyeceğim. 1 yılım 28 Nisan'da dolacak kadroluyum . Dilekçemi 28 nisandan üç beş gün önce versem red yer miyim müdürlükten. İlla 28 nisandan sonra mı vermeliyim . on gün önce veren varken tam günün dolunca vereceksin diyen de var. Zaman kaybı yaşamak istemiyorum bilginiz var mı ?


Turk Kahvesi
Aday Memur
06 Nisan 2024 16:22

Dolmasını beklemende fayda var. Dilekçe tarihini baz alıp ret verebilirler. İnisayitiflerine bırakma.

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