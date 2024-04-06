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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


06 Nisan 2024 15:56
At nalı böbrek rahatsızlığı

atnalı böbrek polisliğe engel mi ?


Turan6
Aday Memur
06 Nisan 2024 16:10
Sağlık yönetmeliğine göre engel

Leonardei
Aday Memur
06 Nisan 2024 16:14
yeni yonetmelige göre engel değil dedi birkaç kişi
Turan6, Dün
Sağlık yönetmeliğine göre engel

Turan6
Aday Memur
06 Nisan 2024 16:15
yenisi konusunda bilgim yok. internetten polis sağlık yönetmeliğine girip daha detaylı doğru bilgi alabilirsin
Leonardei, Dün
yeni yonetmelige göre engel değil dedi birkaç kişi
Toplam 3 mesaj

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