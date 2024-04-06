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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Nisan 2024 16:25
icraya düşersem ne olur
kredi kartlarıkı faizler yükseldikçe ödeyememeye başladım. hiç ödemeyip faize düşsem ne olur? nasıl faize düşerim? allaha şükür üzerime çöp kutusu bile yok. asgari ödeye ödeye devam ediyordum 200bin borcum var işin içinden cıkamıyorum artık. memurum, yol gösterirseniz sevinirim. bu yeni kararlardan sonra da maaşın yarısını faize vereceğim bu şekilde hayata devam edemem.

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