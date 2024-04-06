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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Nisan 2024 18:51
Okulöncesi öğretmenleri meb ' den ne bekliyor.

Sahipsiz okulöncesi öğretmenleri yardımcı abla çalıştırma,beş yıl erken emeklilik hakkı,ders saatlerinin azalması teneffüsleri yok dinlenmeleri yok.Diğerlerinide kendileri yazar ben açtım konuyu meb okusun inşallah birduyan olur.Merkezden olmuyor bu işler malesefsahaya inin sayın bakanlık personeli sahaya inin.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Nisan 2024 20:21

:)) daha ne olsun


difficulties
Daire Başkanı
06 Nisan 2024 20:26

Hizmet içi "Türkçe Öğreniyorum" eğitimi olabilir.

Toplam 2 mesaj

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