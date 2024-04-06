İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Nisan 2024 20:39
Ekys Hazırlık Platformu

Merhaba, ekys sınavı için online platform sitesi önerisi olan var mı? memurlar net sanırım öyle bir paket açmamış. gysakademi sitesini hem soru adedi hem de sorularını ve kullanım kolaylığın çok iyi buldum.


cefto ceft
06 Nisan 2024 20:48

www.gysakademi.com sitesini inceledim. Çok iyi hazırlanmış.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bazı Müdürlerin okula her gün geç gelmesiMaaşlar bayramdan once hesaplara geçecek miMüdür Yardımcılığı 601 SkandalıYusuf TekinRehberliği de biz yapacaksak rehberlik öğretmeni ne yapacak?Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduBence rotasyon hazırlığıRehberlik Servisleri Okullar İçin Sorundur KaldırılmalıdırProje Okullarına Kanunsuz AtamaMeb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakması

Sözlük

borcam 2 örtü yangını 1 geldi bahar ayları,gevşer gönlün yayları 3 Damsel 2024 1 güne bir fıkra bırak 1 yozgat 4 otobüste yer vermemek için uyuma numarası yapmak 3 hiç bitsin istememek 1 heves 2 Fotoğraflarda çirkin çıkmak 1

Son Haberler

Çorum'da dilencinin üzerinden 15 bin TL çıktıYSK, 2 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdiIğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmıKalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandıDevrilen traktörün altında kalarak öldü

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri