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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 20:44
Emeklilik

Arkadaşlar bilgileriniz dahilinde aydınlatırsanız memnun olurum.Temmuz ayında emekli olmayı düşünüyorum.Dilekçeyi ayın 15 indemi vermeliyim ki temmuz zammını alabileyim.

Birde dilekceyi verdiğimiz tarihten sonra cevap gelene kadar yine aktif çalışabiliyormuyuz.tsklr.

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