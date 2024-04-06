Temmuz ayında emekli olabilmek için ne zaman başvuru yapmalıyım

1 temmuz da verirseniz hak edersiniz. Geçen sene 1 temmuzda ben verdim ve emekli oldum. sadece ilişiği 15 temmuzdan önce kesmemelisin. Dilekçe sonrası 1 ay sürün var ilişik kesmek için. Dilekcene cevaben 16 temmuzda da ilisik kesebilirsiniz.

1 temmuz da verirseniz hak edersiniz. Geçen sene 1 temmuzda ben verdim ve emekli oldum. sadece ilişiği 15 temmuzdan önce kesmemelisin. Dilekçe sonrası 1 ay sürün var ilişik kesmek için. Dilekcene cevaben 16 temmuzda da ilisik kesebilirsiniz.