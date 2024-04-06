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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Nisan 2024 20:44
Temmuz ayında emekli olabilmek için ne zaman başvuru yapmalıyım

Arkadaşlar bilgileriniz dahilinde aydınlatırsanız memnun olurum.Temmuz ayında emekli olmayı düşünüyorum.Dilekçeyi ayın 15 indemi vermeliyim ki temmuz zammını alabileyim.

Birde dilekceyi verdiğimiz tarihten sonra cevap gelene kadar yine aktif çalışabiliyormuyuz.tsklr.


nazo99
Aday Memur
06 Nisan 2024 22:34
1 temmuz da verirseniz hak edersiniz. Geçen sene 1 temmuzda ben verdim ve emekli oldum. sadece ilişiği 15 temmuzdan önce kesmemelisin. Dilekçe sonrası 1 ay sürün var ilişik kesmek için. Dilekcene cevaben 16 temmuzda da ilisik kesebilirsiniz.

Alpera1
Aday Memur
06 Nisan 2024 22:37
abi emekliliğin hayırlı olsun öncelikle , yaş haddi değilse temmuza sarkıt hatta ağustosa doğru sarkıt ki bu durumda Ocak zammından da faydalanma durumu olabiliyor bu konuyu netleştirip ona göre uygun bir tarih belirlersin

turbojet
Daire Başkanı
06 Nisan 2024 22:38

ilişik kesme tarihin önemli, temmuzun 3. de maaş zamları belli olur. dilekçe verdikten sonra emeklilik onayının gelmesi 1- 1,5 ayı bulur.20 haziran civarı ver.


nazo99
Aday Memur
06 Nisan 2024 22:40
evet .tarih doğru. Ben 1 temmuz dedim yanlış oldu. 20 haziran gibi de olur. hak edersiniz zamları
turbojet, Dün

ilişik kesme tarihin önemli, temmuzun 3. de maaş zamları belli olur. dilekçe verdikten sonra emeklilik onayının gelmesi 1- 1,5 ayı bulur.20 haziran civarı ver.


matrakk
Şef
06 Nisan 2024 22:46
biraz daha açar mısın nasıl oluyor.
Alpera1, Dün
abi emekliliğin hayırlı olsun öncelikle , yaş haddi değilse temmuza sarkıt hatta ağustosa doğru sarkıt ki bu durumda Ocak zammından da faydalanma durumu olabiliyor bu konuyu netleştirip ona göre uygun bir tarih belirlersin

Mg4127
Aday Memur
07 Nisan 2024 00:02

Öncelikle hayırlı olsun inşaallah ama zorunlu değilse emekli olma malum maaş belli


Gururu65
Genel Müdür
07 Nisan 2024 01:09

Sgk dan veya Personelden iyi bak, emekli yıl ve ay onemli, 1-2 günle 1 senelik ikramiyenden olma.Bize bunu hiç bir şe....z arkadaşımız söylemedi.20 günle bir senelik ikramiyemden oldum.Mesela diyelim 29 yıl 11 ay 27 gün hizmetin var diyelim, sen 29 sene uzerinden ikramiyeni alırsın, sadece 3 gün daha çalışsaydın 30 sene uzeriden ikramiye alacaktın.Maaşta hem yıl hem ay hesaplanır ama iramiyede sadece tam yıl hesaplanıyor, bilmem anlatabildimmi.Işini sağlama almak istersen mutlaka Temmuz ayından sonra emeli ol.


Alpera1
Aday Memur
07 Nisan 2024 01:59
bu dediğim konu yaş haddini ilgilendiriyor da olabilir emeklilik konusuna hakim arkadaşlar , daha iyi bilir konuyu Ocak zammından da faydalanılabiliyor ilişik kesilen tarihe göre , ama dediğim gibi bu durum yaş haddiyle ilgili de olabilir, böyle bir durum var
matrakk, Dün
biraz daha açar mısın nasıl oluyor.

matrakk
Şef
07 Nisan 2024 06:55
teşekkürler devrem bu konu hakkında bilgisi olan varsa bizi bilgilendirirse uygun olur
Alpera1, 9 saat önce
bu dediğim konu yaş haddini ilgilendiriyor da olabilir emeklilik konusuna hakim arkadaşlar , daha iyi bilir konuyu Ocak zammından da faydalanılabiliyor ilişik kesilen tarihe göre , ama dediğim gibi bu durum yaş haddiyle ilgili de olabilir, böyle bir durum var

ilhan77
Aday Memur
07 Nisan 2024 11:08
bahsettiği konu yaş hattiyle alakalı senin kafanı karıştırmasın senin dikkat edeceğin nokta hangi ay hangi gün mesleğe başladın birkaç gün sonra dilekçe ver neden 25 yıl 11 ay olmasın tam 26 yıl yap ikramiye yıllık eklenen zammıda hak et ufakda olsa emekli maaşına ,ayrıca 16 temmuz yap ne kaybedersin temmuz maaşı tam çalışmış tam hak etmiş olursun soru işareti kalmaz 20 haziran falan yapma arada 20-25 gün var darlandıysan rapor al biraz şimdiden hayırlı emeklilik bereketli olsun bende düşünğyorum ama ikramiye fiat egea bile yapmıyor.
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