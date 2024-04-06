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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Nisan 2024 21:33
Psk. Tanisi sonrasi Jandarma Alımı Hk.

Merhabalar. 2023 yılı dış kaynaktan Muv. Asb.lık için yaptığım başvuru sonrasında mülakatlara girmeye hak kazandım. Belirli aşamaları geçerek TSK tarafından Sağlık Kurulu Raporu almak maksadıyla xxx hastanesine sevk oldum. Hastane Psikiyatri Tanısı olarak ( Kişilik Örüntüsü ) gerekçesiyle Muv. Asb. Olamaz kararı verdi. Bunun öncesinde hiçbir Psikiyatri geçmişi ve ilaç kullanmamış biri olarak karara itiraz ettim ve akabinde beni itiraz/kontrol muayenesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü farklı bir hastaneye gönderdi. Gönderilen hastanelerde hakem hastane de dahil olmak üzere Muv. Asb. Olabilir Raporu aldım. E-nabız sistemi üzerinde Psikiyatri tanısı hala duruyor ve silinmeyecekmiş. Ben aynı zamanda J. Uzm. Erbaşlık sınavını da Asil olarak kazandım ve ileriki günlerde bunun için de bir sağlık raporu almam gerekiyor. Varsayalım ki ben Uzm. Erbaş olabilir raporu aldım ve eğitime çağrıldım. Eğitimde bunun için idare tarafından tekrardan hastaneye sevk olur muyum ve Bunun ileride benim meslek hayatıma etkisi olur mu?

Konu hakkında bilgisi olan değerli büyüklerim ve komutanımlarım yardımcı olursa çok mutlu olurum.

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