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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Nisan 2024 23:24
Öğretim Gör. Memurluğa Naklen Geçiş

Değerli arkadaşlar selamlar. 2 yıldır bir üniversitenin MYO kadrosunda görev yapmaktayım. Çalıştığım şehir memleketime çok uzak. Maalesef beni fazlasıyla etkileyen ailesel sorunlar baş gösterdi ve memleketime geçmem gerekiyor. Çakılı kadro olduğunu biliyorum kadromuzun. Forumda ve farklı yerlerde geçişlerle ilgili soru ve DPB, bakanlık görüşleri gördüm. Instagram sayfalarında da geçen arkadaşlar olduğunu gördüm. Onlarla da iletişime geçmeye çalıştım ama ulaşamadım maalesef. Ben Beni üniversiteden naklen talep edecek bir kamu kurumu buldum. Fakat kimisi diyor ki "Öğretim görevlisinden büro personeline geçemezsin. Büro personeli daha alt kadro. Üst kadro olsaydı mahkemeyle vs gidebilirdin." Kimisi diyor ki "Hayır seni talep etmeleri yeterli üniversite muvafakat verirse ayarladığın kurumdaki pozisyona geçersin denk olmasına gerek yok." Gerçekten bu süreci yaşayan ya da bilen birisi aydınlatabilir mi? Gerçekten çok zor durumdayım. Personel Daire Başkanlığına gittiğimde elimde net kanıtlarla gidebilmek istiyorum. Teşekkür ederim.

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