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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 00:05
10 Nisan Polis Emeklileri Bayramı

Evet nihayet bir 10 Nisan Polis bayramı geldi gerçi polisin değerini bilmezler ki polis emeklilerini düşürdükleri hal ortada bayram kimin neyine bizi anlayan derdimizi bilen yok yinede 10 Nisan Polis bayramı mübarek olsun inşaallah tüm meslektaşlarımıza


Android60
Genel Müdür
07 Nisan 2024 01:05

Polis Emeklisine Bugün Bayram demişler. Görev yerim neresi demiş :)

Toplam 1 mesaj

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