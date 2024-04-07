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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 00:07
Bar vb. ortamlara giren imam

Bar, pub tarzı ortama giren ancak içki vs. içmeyen yani sadece ortama eşlik eden imam bundan dolayı problem yaşar mı? Örneğin bistro tarzı bir yerde müzik dinlemek vb. gibi? Bunun bir yaptırımı var mıdır?

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