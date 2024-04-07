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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Nisan 2024 00:12
Araştırma görevlisi bölüm başkanına çay götürür mü?

Bundan muzdarip bir arkadaşım var. Kendisi ar.gör. Bölüm başkanı buna sürekli çay getirtip götürtüyor. Böyle bir hakkı var mıdır?

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