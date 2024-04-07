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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Nisan 2024 00:16
Resim öğretmeni yazılı sınav yapabilir mi?

Bir resim öğretmeninin yazılı olarak resim sınavı yaptığını duymuştum zamanında. Resim nedir, hangi resimde hangi boya kullanılır, sanat nedir vb. tarzında. Bu uygulama doğru mudur?

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