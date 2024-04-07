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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 00:17
Kadrolu ikm, sözleşmeli ikm'ye emir verebilir mi?

Kadrolu bir ikm yeni gelen sözleşmeli memura direktif, emir verebilir mi?

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