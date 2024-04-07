İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 00:28
1995 öncesi bekçi kaldı mı?

1995 öncesinde bekçi olmuş ve hala görevde olan bekçilerimiz var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olan2024 genel atama dönemiİstanbul'un zorunlu tercih olmasıMaaşlar pazartesi hesaptaŞarjörünü kaybetmekİdare mahkemesi iade kararıDanıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıMuğla fethiye hakkındaTaksirle yaralamaya sebep olmakPolis olmak isteyen gençlere tavsiyem

Sözlük

Fotoğraflarda çirkin çıkmak 1 yerel saat 1 tayvan depremi 1 dakota binası 1 Çok Aşk 2022 1 Damsel 2024 1 allah allah niye acaba 1 meserret 1 geldi bahar ayları,gevşer gönlün yayları 3 hiç bitsin istememek 1

Son Haberler

Görevden uzaklaştırma kararı kalkan öğretmene ek ders ücreti ödenebilir mi?Ramazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Isparta'da yeni bir alabalık türü keşfedildiKoyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralıÖzgür Özel'den YSK çağrısı: 'Yarın YSK önünde olacağız'

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri